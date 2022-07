Facebook remet par ordre chronologique le fil d’actualité

Facebook (Meta) vient d’annoncer l’introduction d’un nouvel onglet « Feeds » pour les appareils mobiles. Ce dernier permettra d’afficher les messages d’amis, de groupes et de pages par ordre chronologique.

Pour que vous suiviez de manière facile les publications de vos amis, les pages que vous suivez, Facebook a annoncé rétablir le fil d’actualité par ordre chronologique sur son application mobile. Après avoir affiché par défaut les « meilleures histoires » il y’a plus de dix ans, le réseau social a décidé de rétablir la possibilité de « voir facilement les publications les plus récentes de vos amis, pages et groupes ».

Meta lance ainsi sur Facebook, un nouvel onglet Feeds et renomme sa page d’accueil en Home sur l’application. Les deux onglets seront accessibles à partir des versions iOS et Android de l’application Facebook. Ces onglets apparaitront ainsi prochainement sur l’application.

L’onglet Feeds donnera accès aux utilisateurs de créer une liste d’amis et de pages qui les intéressent et de filtrer le contenu. L’onglet Home, quant à lui permet de découvrir et suivre de nouveaux contenus via des recommandations.