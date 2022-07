Le membre délégué et Président-Directeur Général du Groupe Ooredoo classé 40ème parmi les 100 P-dg du Moyen orient de l’année 2022 selon le magazine Forbes

Le Groupe Ooredoo a annoncé que M. Aziz Aluthman Fakhroo, membre délégué et Président directeur général du Groupe, a de nouveau été classé par le magazine Forbes parmi les 100 meilleurs PDG dans la région du Moyen-Orient, en occupant la 40ème position pour l’année 2022.

Le classement reconnaît les meilleurs chefs d’entreprises et les plus prospères de la région du Moyen-Orient dans un large éventail d’industries opérant dans les différents secteurs d’activité, y compris les télécommunications et les technologies de l’Information.

M. Aziz Aluthman Fakhroo est membre du Conseil d’Administration du Groupe Ooredoo depuis 2011 et a été nommé Directeur général et PDG du Groupe Ooredoo en novembre 2020. Il a été sous-secrétaire adjoint au budget, au Trésor et aux affaires financières au sein du ministère qatari des Finances de 2014 à 2020. Il a été également co-responsable des fusions et acquisitions de Qatar Investment Authority, où il a dirigé certaines des transactions les plus importantes du fonds souverain. Il est également administrateur de Accor SA depuis 2015.

En mars 2021, M. Aziz Aluthman Fakhroo a été nommé membre du Conseil d’administration de KATARA Hospitality et membre du Conseil d’administration des musées du Qatar. En décembre 2021, il a été nommé au conseil des commissaires d’Indosat Ooredoo.

M. Aziz Aluthman Fakhroo, Directeur général et PDG du Groupe Ooredoo, a déclaré : « Je suis ravi d’avoir été choisi à nouveau par mes pairs dans ce prestigieux rapport.

Ce classement vient confirmer que la région du Moyen-Orient compte beaucoup de talents et de nombreux leaders. Aussi, cette reconnaissance de mes efforts et mes réalisations à travers ce classement est la meilleure des distinctions. »

A rappeler que M. Fakhroo a rejoint le Groupe Ooredoo dans une période exceptionnelle durant laquelle le monde était confronté à la pandémie de la Covid 19 et il a contribué à mener l’entreprise à réaliser de solides performances financières. Il a dirigé une transformation au sein du Groupe qui s’est traduite par la progression du chiffre d’affaires avec plus de 4 %, et par l’augmentation de la rentabilité et une croissance du cash-flow libre de plus de 30 % en 2021, comparé à l’année d’avant. M. Fakhroo a mis en œuvre la nouvelle stratégie du Groupe en terme de services et a entamé la reconstruction de son portefeuille pour assurer une meilleure plus-value, et a procédé à plusieurs nouvelles nominations au sein du management pour lui apporter le support nécessaire dans les plans de la transformation du Groupe.

Il était à l’origine de la fusion de Indosat Ooredoo et CK Hutchison, ainsi que de l’accord de vente et de cessions-bails de la société pour plus de 4 200 tours de télécommunications en Indonésie – l’une des plus importantes transactions du genre en Asie.

M. Fakhroo a conclu : « Mon immense plaisir et ma grande fierté, c’est de diriger le Groupe Ooredoo sous la direction de Son Excellence Sheikh Faisal Bin Thani Al Thani, Président du Conseil d’Administration du Groupe, notamment à travers les défis que nous avions rencontrés ces deux dernières années. Pour ma part, j’ambitionne de poursuivre le travail afin de réaliser, Inchallah, davantage de progrès et de développement de l’entreprise durant les années à venir. »