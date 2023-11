Elon Musk annonce le lancement de sa propre intelligence artificielle

Elon Musk, patron de Tesla et de la plateforme X (ex Twitter), annonce le lancement de son premier modèle d’intelligence artificielle via sa startup dédiée xAI, auprès d’un petit groupe de testeurs.

ChatGPT a révolutionné le monde de l’intelligence artificielle, qui a poussé bon nombre de sociétés à se lancer comme Google. La maison mère de ChatGPT, OpenAI comptait dans ses fondateurs Elon Musk, et qui s’est embrouillé avec les co-fondateurs en raison de l’orientation de cette entreprise vers un but lucratif en s’associant à Microsoft qui a injecté des milliards de dollars dans la croissance d’OpenAI.

Dans cette optique, Elon Musk lançait en juillet dernier xAI, une nouvelle start-up dédiée à l’intelligence artificielle réunissant une équipe d’ingénieurs et de scientifiques de premier plan qui ont précédemment travaillé pour DeepMind de Google, Microsoft, OpenAI et Tesla. L’équipe a travaillé sur certaines des technologies qui alimentent les outils d’IA modernes. La société serait sur le point de lancer son premier d’AI.

La première version de l’intelligence artificielle de xAI, nommée Grok, dont Elon Musk a annoncé qu’une première version sera déployée pour un petit groupe d’utilisateurs dès aujourd’hui. L’excentrique patron, a également annoncé que l’IA Grok devrait répondre à certaines requêtes avec un peu d’humour. Dès qu’il sera sorti de la phase bêta, le système Grok de xAI sera disponible pour tous les abonnés X Premium+.