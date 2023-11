Samsung : Protégez votre téléphone avec le bloqueur automatique « Samsung Auto Blocker »

Samsung Electronics a récemment dévoilé Auto Blocker, une toute nouvelle solution de sécurité spécialement conçue pour les détenteurs de smartphones Samsung Galaxy. Cet outil vise à offrir une protection personnalisée, s'adaptant de manière optimale au mode de vie de chaque utilisateur, afin de renforcer la sécurité de leurs appareils.

Introduit récemment au sein de One UI 6, dans le cadre de l’ensemble étendu d’innovations dédiées à la sécurité et à la confidentialité des utilisateurs de Samsung Galaxy, Auto Blocker se présente comme une option offrant davantage de contrôle aux détenteurs de ces smartphones. Cette fonctionnalité facultative permet aux utilisateurs de personnaliser la manière dont leurs appareils sont protégés lorsqu’ils explorent les multiples possibilités de personnalisation au sein de l’écosystème ouvert de Samsung Galaxy.

Mettre le choix entre les mains des utilisateurs

« Chez Samsung, nous nous efforçons constamment de protéger nos utilisateurs contre les attaques de sécurité et, grâce à l’introduction du bloqueur automatique, les utilisateurs peuvent continuer à profiter des avantages de notre écosystème ouvert, sachant que leur expérience mobile est sécurisée », a déclaré le Dr Seungwon Shin, vice-président exécutif et chef de la division de sécurité, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Nous cherchons toujours à permettre à nos utilisateurs de choisir eux-mêmes ce qui correspond le mieux à leurs besoins, plutôt que de décider à leur place, et Auto Blocker ne fait pas exception à cela. »

L’une des fonctionnalités d’Auto Blocker est la prévention des installations d’applications à partir de sources non autorisées, appelée chargement latéral. Le chargement latéral intentionnel présente de nombreux avantages, tels qu’une personnalisation et un contrôle améliorés sur les fonctionnalités d’un appareil. Ceux qui aiment effectuer un chargement latéral en toute sécurité ne connaîtront aucun changement car la fonctionnalité est désactivée par défaut. Pour ceux qui n’ont pas l’habitude du chargement latéral ou d’une personnalisation approfondie, l’activation d’Auto Blocker peut apporter une tranquillité d’esprit supplémentaire en freinant la montée des attaques d’ingénierie sociale comme le phishing vocal, où les attaquants pourraient convaincre les utilisateurs d’installer des logiciels malveillants.



Auto Blocker dispose d’une gamme de contrôles supplémentaires, notamment l’activation des contrôles de sécurité des applications2 pour aider à détecter les logiciels malveillants potentiels et à empêcher les commandes et les installations de logiciels nuisibles par câble USB. Cela peut aider à protéger les utilisateurs dans une situation où quelqu’un a un accès physique à leur appareil, comme lors du chargement d’un téléphone dans un aéroport.

Cette fonctionnalité est accompagnée également d’une mise à jour de Message Guard, qui atténue les attaques Zero Click ou les messages d’image directs masquant le code malveillant. Initialement lancé pour les applications de messagerie de Google et Samsung, il peut désormais contribuer à protéger les utilisateurs utilisant des applications tierces populaires.3 De cette façon, les utilisateurs ont un plus grand choix quant aux applications qu’ils peuvent utiliser en toute sécurité.

Accroitre l’industrie avec de nouvelles normes de sécurité

Samsung pose les bases d’une expérience mobile plus sûre et plus sécurisée pour les utilisateurs de Galaxy, et Auto Blocker va encore plus loin en combinant les normes de sécurité de pointe du secteur avec le choix de l’utilisateur pour permettre aux clients de contrôler leur appareil à leur manière. En tant que dernière fonctionnalité ajoutée à la suite d’innovations de sécurité et de confidentialité de Samsung, Auto Blocker optimise davantage l’expérience mobile des utilisateurs de l’écosystème Galaxy.

Auto Blocker est désormais disponible sur les appareils Samsung Galaxy compatibles avec One UI 6.