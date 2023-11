Le Groupe Ooredoo remporte de prestigieuses distinctions lors des Prix Global Brands Magazine 2023

Le Groupe Ooredoo annonce avoir remporté de prestigieux Prix des Global Brands Magazine 2023, renforçant ainsi son leadership dans les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie du Sud-Est.

Organisés par Global Brands Magazine, ces prix récompensent la performance et la vision exceptionnelle dans divers secteurs. Le Groupe Ooredoo s’est vu décerner le Prix de la « Meilleure Identité Visuelle d’une Marque dans l’Industrie des Télécommunications au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est – 2023 », réaffirmant ainsi l’engagement indéfectible du Groupe pour l’excellence. Cette prestigieuse reconnaissance intervient suite au rafraichissement de la marque du Groupe avec une identité visuelle audacieuse, vibrante et distinctive qui reflète l’esprit de passion du Groupe et sa volonté constante à faire face à un avenir en perpétuelle évolution.

Le renouvellement de la marque comprenait l’utilisation du logo « Upgrade Your World / Upgrade ton Monde », qui incarne les promesses du Groupe à ses clients de se développer en permanence et de donner aux individus les moyens pour progresser et prospérer, en veillant à ce que chaque nouveau canal de communication, d’innovation et de service contribue au développement des personnes, des entreprises, des communautés et des pays dans lesquels le Groupe opère.

En plus de cette reconnaissance, Fatima Sultan Al Kuwari, Directrice Exécutive des Ressources Humaines au sein du Groupe Ooredoo, a remporté le prix « Le dirigeant RH le plus inspirant du Qatar – 2023 » pour son leadership exceptionnel et sa contribution dans le domaine des Ressources Humaines.

Ooredoo Oman a été récipiendaire du prix de « La Meilleure transformation digitale et expérience client à Oman 2023 » pour sa stratégie quant à la transformation numérique et son expérience client agile.

Sheikh Mohammed Bin Abdulla Al Thani, Directeur général adjoint du groupe Ooredoo, a commenté : « A Ooredoo, nous sommes convaincus d’élargir l’horizon de nos ambitions, et de renforcer l’innovation et de poursuivre une amélioration continue pour atteindre l’objectif de « Upgrade Ton Monde ». Nous sommes très fiers de remporter ces prestigieuses distinctions décernées par le Global Brands Magazine, qui récompense notre identité visuelle exceptionnelle et le travail acharné de nos équipes, et illustrent l’engagement de notre Groupe en faveur de l’excellence dans tout ce que nous entreprenons. Le positionnement de notre marque dans un secteur marqué par l’innovation continue reflète notre approche prospective et souligne la place centrale qu’occupent nos clients et nos collaborateurs au cœur de la stratégie de la transformation adoptée par notre Groupe. »

Les prix de la catégorie « Identité visuelle et leadership » du magazine Global Brands récompensent les entreprises qui se démarquent dans les secteurs de l’identité visuelle en constante évolution. Une équipe indépendante d’experts chevronnés évalue les nominés selon des critères rigoureux, ce qui fait du prix remporté par Ooredoo une reconnaissance de ses services exceptionnels et de son engagement envers l’excellence.