Lenovo dévoile sa console portable la Legio Go

Lenovo vient de se lancer dans le marché des consoles portables avec un première modèle baptisé Legio Go, qui ira directement concurrencer la Steam Deck ou encore la Rog Ally.

La Steam Deck a connu depuis sa sorties plusieurs concurrents comme la Rog Ally d’Asus, et c’est désormais au tour de Lenovo de se lancer dans le monde des consoles portables avec l’arrivée de la Legio Go, qui tourne également sous Windows 11.

La nouvelle Legion Go adopte un écran LCD QHD+ de 8,8 pouces, annoncée par le constructeur comme couvrant une large gamme de couleurs avec 97 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, et qu’il prend en charge la saisie tactile à 10 points pour une meilleure expérience de jeu.

La Lenovo Legion GO, est alimentée par un processeur AMD Phoenix, une solution personnalisée conçue pour des jeux économes en énergie. Elle est proposée en deux versions, l’une avec le Ryzen Z1 Extreme, doté de 8 cœurs Zen 4 et d’une fréquence pouvant atteindre 5,1 GHz, et l’autre avec les APU non Extreme, une variante Zen4 à 6 cœurs avec une fréquence pouvant atteindre 4,9 GHz.

Cette console offre également jusqu’à 16 Go disponible avec différentes options de stockage, notamment 512 Go ou 1 To, extensible via carte SD, pouvant supporter jusqu’à 2 To supplémentaires. Enfin, la Legion Go, qui est compatible avec le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6 E est déjà disponible à la vente avec un tarif de 799 euros.