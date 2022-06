Djezzy : Totale réussite du premier salon virtuel de l’emploi

Djezzy vient, une nouvelle fois encore d’innover en organisant son premier salon virtuel de l’emploi permettant ainsi à des milliers de jeunes de tout le pays de participer et d’échanger sur les nouveaux métiers du digitale au sein de l’entreprise.

En quelques heures (de 9h30 à 14h00) le premier salon digital de l’emploi a drainé des milliers de visiteurs qui ont pu s’informer des nouveaux métiers de l’industrie des télécommunications et des opportunités offertes au niveau de Djezzy. À cette occasion, 8 stands métiers ont été mis à la disposition des jeunes demandeurs d’emplois : il s’agit des Ressources Humaines, Big Data, Cyber sécurité, Network, Stratégie digitale, Finance, Business et performance.



À cette occasion, Matthieu Galvani président-directeur général de Djezzy a déclaré : » ce fût une excellente opportunité pour Djezzy, une entreprise pleinement engagée dans la transformation digitale et pionnière des nouveaux métiers de l’ère numérique.

Ce sont plus de 700 jeunes diplômés que nous avons recruté ces dernières années dans le cadre de notre objectif de promouvoir les compétences algériennes et construire des carrières en harmonie avec l’évolution technologique et le développement de l’industrie des télécommunications ».



Le salon a été également l’occasion pour organiser des conférences sur les métiers du digital permettant ainsi à plus de 1500 participants de comprendre les profondes mutations de l’écosystème induites par la transformation numérique.



Au total, le salon a enregistré près de 2000 participants, plus de 7000 visites et quelques 9000 messages échangés sur la plateforme marquant ainsi une réussite aussi bien en termes de nombre de visiteurs qu’en termes de la qualité des profils rencontrés lors de cet évènement.