FIA 2022 : Forte participation de Bomare Company

Comme chaque année, BOMARE COMPANY sous sa marque commerciale STREAM participe à la Foire Internationale d’Alger avec des tous nouveaux produits et des toutes nouvelles technologies

La Foire Internationale d’Alger est sans doute l’événement incontournable pour les échanges et les interactions entre les entreprises et leur clientèle et différents publiques. Pour cette année STREAM a exposé ses toutes nouvelles gammes de téléviseurs, et cette fois-ci c’est des TVs WebOS ainsi que des Android TV certifiées par Google.

Il est sans savoir que la TV WebOS de STREAM avec sa télécommande magique (Magic Remote) a eu un succès fou ! En effet, ce système d’exploitation est connu pour sa fluidité et ses différentes fonctionnalités exclusives. Et bien sûr sans oublier la fameuse Android TV de STREAM avec son immense store de plus de 4000 applications et sa barre de son intégrée ; la Pure Sound Pro 2.0.



Le stand de la marque made in bladi a été honoré par la présence de la filiale BSE (Bomare Solution Entreprises) et l’équipe du Département Projet Industriel, des cartes électroniques ainsi que de grands écrans tactiles sont exposés, ces derniers (les écrans tactiles) sont utilisés pour introduire la nouvelle application de commande et livraison fast-food développée par l’équipe BSE.