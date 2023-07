Djezzy réalise une croissance exceptionnelle une année après le rachat de ses actions par le FNI

Djezzy a le plaisir d’annoncer ses résultats d’exploitation opérationnels comptant pour le deuxième trimestre 2023 ponctués par une croissance exceptionnelle du chiffre d’affaires, une année après le rachat par le FNI-Fonds National d’Investissement de la quasi-totalité des actions de l’entreprise et la mise en place d’une nouvelle équipe totalement algérienne.

Au deuxième trimestre 2023, Djezzy a enregistré 25,2 milliards de dinars de revenus en hausse de 11 % par rapport à la même période en 2022 et en augmentation de 5,5% par rapport au 1er trimestre de l’année en cours. Cette performance remarquable, jamais réalisée durant la dernière décennie, est le fruit de l’engagement de l’actionnaire aux cotés de l’équipe de Direction et le renforcement de l’esprit d’appartenance de l’ensemble des employés pour la réalisation des objectifs tracés par l’entreprise.

La base client a également connu une augmentation annuelle de 4,2 % en s’établissant à 15 millions de clients. Ce qui témoigne de la confiance qu’accorde les algériens aux services et les offres commerciales ainsi qu’au réseau 3G/4G dont le taux de couverture ne cesse d’évoluer d’année en année. En témoigne aussi l’évolution de l’usage de la Data de plus de 30% soulignant ainsi la qualité du débit et de la connectivité du réseau internet de Djezzy.

Au deuxième trimestre 2023, l’EBIDTA s’est établie à 11,5 milliards de dinars en hausse annuelle de 13,1 % par rapport au deuxième trimestre de l’année 2022 confirmant la bonne performance de l’entreprise tant en termes de croissance des revenus que de strict contrôle des dépenses opérationnelles.

Les investissements ont atteint 6,4 milliards de dinars au deuxième trimestre 2023 totalisant 13,9 milliards de dinars depuis le début de l’année 2023. Ce qui a permis de renforcer l’infrastructure réseau et d’étendre la couverture 4G qui a atteint un taux de 82,9% gagnant plus de 10 points par rapport à la même période en 2022. Les investissements ont également permis d’étendre le réseau commercial à travers l’ouverture de nouvelles boutiques dans les wilayas du sud dont les inaugurations ont coïncidé avec la célébration de la fête de l’indépendance et de la jeunesse en présence des représentants du FNI et des autorités locales de Timimoun, d’El M’Ghair, de Menea, de Ouled Djellal, de Beni Abbés, d’In-Guezzam, de Bordj-Badji-Mokhtar, d’In-Salah, de Djanet et d’Illizi.

Fidèle à ses engagements d’entreprise citoyenne, Djezzy a lancé durant le deuxième trimestre 2023 une opération de solidarité à l’occasion du mois sacré du ramadhan en direction des personnes dans le besoin et ce en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien (CRA) et les Scouts Musulmans Algériens (SMA) à travers plusieurs wilayas du pays.

Pour cette année, Djezzy a opté pour les restaurants de la Rahma où des repas ont été servis tout au long du mois sacré au profit des personnes nécessiteuses. A travers cette action, Djezzy a réaffirmé sa volonté de participer à l’effort de solidarité nationale, étant profondément convaincue que la solidarité et le partage sont des acteurs incontournables de la cohésion sociale et du bien-être.