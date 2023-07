Le patron de ChatGPT affirme que l’intelligence artificielle va remplacer plusieurs emplois

Le patron d’OpenAI maison mère de ChatGPT, a annoncé via une interview, que l’intelligence artificielle va supprimer des emplois, mais que personne n’a envie de revenir en arrière.

Depuis le récent boom de l’intelligence artificielle, la plus grande crainte est la perte des emplois et leur remplacement par une IA. Une crainte qui se précise, et dont Sam Altman, PDG d’OpenAI (ChatGPT) affirme, que ça va empirer et qu’on peut rien y faire.

En effet, dans une interview accordée au média The Atlantic, Sam Altman : “Beaucoup de personnes travaillant sur l’IA prétendent qu’elle n’est que bénéfique, qu’elle ne sera qu’une aide, que personne ne sera remplacé. Des emplois vont disparaître, point final”. Même en sachant cela, il pense “qu’on ne reviendra pas en arrière”.