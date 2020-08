Djezzy participe à la réunion avec le Ministre de la Poste et des Télécommunications pour l’amélioration du débit internet

Djezzy a participé ce mardi 25 août à la réunion conviée par le Ministre de la Poste et des Télécommunications, Monsieur Brahim Boumzar afin d’aborder avec les opérateurs de téléphonie mobiles les voies et les moyens susceptibles de régler le problème du débit internet en Algérie dans le cadre des recommandations de Monsieur le Président de la République émises lors du dernier Conseil des ministres.

Dans ce cadre, le ministre a annoncé l’allocation de nouvelles fréquences aux opérateurs afin d’améliorer la qualité́ du débit internet tout en s’engageant à traiter les différents opérateurs publics et privés sur un pied d’égalité́ en vue de les encourager à investir davantage pour accroître la qualité́ de service et contribuer au développement du secteur des télécoms.

A cette occasion, Monsieur Matthieu Galvani, Président-directeur général de Djezzy qui a assisté à cette rencontre par visioconférence a déclaré : «nous avons eu une excellente réunion, pragmatique et positive et qui est de très bon augure pour le futur. C’est une démonstration parfaite d’une nouvelle démarche de partenariat pour améliorer la qualité de service aux citoyens » et d’ajouter : «nous sommes ravi par la décision ministérielle d’allocation de fréquences supplémentaires pour les opérateurs. Nous sommes aussi venus avec des propositions concrètes de solutions orientées pour le citoyens afin d’améliorer l’accès de tous au service, la qualité́ de service et l’innovation ».

Djezzy tient à saluer cette initiative de Monsieur le ministre des télécoms dont la volonté clairement affichée est de parvenir à créer une synergie susceptible d’aborder les problèmes du secteur dans un esprit de sérénité et de transparence pour pouvoir offrir aux consommateurs algériens une haute qualité de service et une connectivité sans faille.