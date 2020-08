Huawei : Mate X2, le second Smartphone pliable attendu en septembre !

Huawei ne se décourage pas malgré les sanctions américaines. Bien au contraire, son occupation de la première place au cours du deuxième trimestre 2020, l’a motivé ! D’après plusieurs sources ; l’équipementier chinois serait en préparation d’un nouveau smartphone pliable.

Huawei prépare la présentation d’un nouveau smartphone pliable, il s’agitHuawei Mate X2, successeur direct du Mate X,dont le démarrage de la production serait imminent. Selon les mêmes informations, la firme de Shenzhen aurait commandé à Samsung plus de 300 000 écrans flexibles, en prévision d’un lancement en septembre 2020. D’ailleurs, Huawei a déposé dernièrement une demande de brevet. Si l’on en croit les différentes images qui accompagnent ce brevet, le nouveau Smartphone devrait être doté d’un stylet, un accessoire apprécié, mais que la concurrence en l’occurrence Samsung a choisi de ne pas intégrer sur son prochain Galaxy Z Fold 2.

D’après les fuites, le Mate X2 serait équipé de quatre capteurs (40 MP + 40 MP + 12 MP + ToF). Aussi, plusieurs configurations seraient disponibles : 6 Go de RAM et 128 Go / 8 Go de RAM et 256 Go / 12 Go de RAM et 512 Go. Côté autonomie, le Mate X2 embarquerait une batterie de 6 000 mAh et profiterait d’une charge rapide 65W. Les informations concernant le processeur restent cependant floues.