LG présente ses innovations à l’IFA 2020 le 3 septembre

Nous avons annoncé dernièrement le maintient de l’iFA, le plus grand salon du monde pour l'électronique grand public. Un petit changement est survenu depuis est qu’il se tiendra en ligne, pandémie oblige.

En effet, la propagation du Coronavirus n’a pas empêché les principales marques d’électronique de présenter ses nouveautés pour la rentrée. Meilleur exemple à donner est LG Electronics qui permettra aux visiteurs d’explorer les dernières innovations de la société en matière de divertissement à domicile et d’appareils mobiles. La firme sud-coréenne prévoit, d’ailleurs, une conférence de presse le 3 septembre à 11h00 qui sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de LG Global.

LG Electronics y présentera sa vision future pour les consommateurs qui veulent profiter d’une vie à la maison plus sûre et plus pratique. LG ThinQ Home Solution, qui fait ses débuts mondiaux à l’IFA 2020, se veut ainsi être la réponse innovante de l’entreprise à la nouvelle vision normale et passionnante de ce à quoi notre vie ressemblera à l’avenir, indique le géant coréen.