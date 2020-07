Avec Djezzy BINATNA, partagez votre crédit minutes et internet sur Djezzy App

Djezzy dévoile sa nouvelle offre inédite, Djezzy BINATNA, dotée d’un service novateur qui permet à ses clients présents et futurs de créer des groupes composés de jusqu’à 5 personnes et de gérer leurs consommations en partageant la quantité de gigas d’internet et de crédit.

Pour l’obtenir, rien de plus facile : rendez-vous sur la Djezzy APP, rubrique Djezzy BINATNA. Insérez les numéros des membres que vous souhaitez ajouter. Partagez avec eux la quantité de crédit minutes et d’internet que vous voulez. Intuitif et pratique, ce service permet, à tous les clients Djezzy, de créer des groupes qu’ils soient dans un cadre familial ou professionnels. Attribuer un quota de crédit minutes et de gigas à chacun n’a jamais été aussi simple. Après avoir sélectionné le forfait adéquat à leurs consommations, quelques clics suffisent pour répondre aux besoins de votre famille ou de vos collaborateurs.

Djezzy BINATNA donne également au souscripteur la possibilité de gérer et de contrôler les consommations du forfait contracté, toujours via la Djezzy APP, en ajustant les volumes partagés. De plus, la liste des membres est modifiable à tout moment.

Les avantages de Djezzy BINATNA se déclinent à travers trois forfaits:



* Le premier forfait acquis pour seulement 2000 DZD/mois, permet au client de bénéficier de 20 Go d’internet, 2000 DA de crédit valable vers tous les réseaux nationaux et des appels et SMS illimités vers Djezzy.



* Le second forfait cédé pour 3000 DZD/mois est encore plus généreux puisqu’il offre 50 Go d’internet, 4000 DA de crédit valable vers tous les réseaux nationaux et des appels et SMS illimités vers Djezzy.



Enfin, le troisième palier proposé à 4000 DZD/mois, le client peut profiter d’un énorme crédit internet de 100 Go en plus de 6000 DA de crédit valable vers tous les réseaux nationaux ainsi que des appels et SMS illimités vers Djezzy.

L’offre Djezzy BINATNA est disponible pour tous les profils prépayés ainsi que pour les offres Djezzy Spécial et Djezzy Confort en mode control. Pour toute souscription, téléchargez l’application Djezzy.