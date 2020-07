Condor fait la promotion de ses Smartphones ‘’Plume’’ !

Après plusieurs mois d’absence, la marque algérienne de l’électroménager et de la téléphonie mobile, Condor revient sur le marché national. A travers sa page facebook, il lance une campagne de communication de sa série de Smartphones ‘’Plume’’.

La gamme compte plusieurs modèles : L3 Smart, L2, L8, L4, L2 Pro pour ne citer que ceux-ci. Il s’agit d’appareils qui se distinguent par leur design attrayant et tendance, ainsi que par une multitude de couleurs attirantes.

Ces Smartphones sont un concentré d’accessibilité, de design et de performances et se positionnent avec de nouvelles caractéristiques répondant aux tendances actuelles. Certains modèles sont même dotés d’écran « Notch » 18 :9 HD+, double caméra arrière, une grande autonomie et de l’Intelligence Artificielle AI permettant d’obtenir plus de 16 modes de photos.

A toutes ces caractéristiques s’ajoutent un prix concurrentiel. Pour en savoir davantage, Condor vous invite à visiter sa page Facebook.