Djezzy App : Vous avez à présent le contrôle de votre SIM !

En début de cette année, Djezzy a lancé une application très pratique au profit de ses clients. En effet, ‘’Djezzy internet’’ devient ‘’Djezzy App’’ depuis quelques mois déjà.

A travers cette nouvelle application, Djezzy vous donne la possibilité de contrôler votre forfait internet. L’application Djezzy dispose à présent d’une nouvelle interface plus ergonomique qui vous offre une nouvelle expérience de navigation plus agréable. Vous pouvez ainsi consulter en détails vos différentes consommations, liées à l’offre ou aux options que vous avez activées.



L’application Djezzy vous permettra de contrôler votre SIM via différentes actions que vous pouvez faire tout seul via votre Smartphone et sans vous déplacer, telles que : la déconnexion ou reconnexion de la SIM, la demande de codes, le rechargement, trouver la boutique Djezzy la plus proche de chez vous ou bien contacter le service client. Le menu des offres, quant à lui, vous affiche les détails des différentes offres du moment et qui sont disponibles pour votre profil. Vous pouvez les activer en un clic.

Afin de profiter pleinement des avantages de l’application Djezzy, assurez-vous d’être connectés au réseau Djezzy et non en wifi ou autre. Vivez l’expérience Djezzy dès maintenant en téléchargeant l’application.