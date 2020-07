Algérie Télécom signe une convention avec l’Association Nationale des Commerçants et Artisans

Algérie Télécom a conclu aujourd'hui une convention avec l'Association Nationale des Commerçants et Artisans au siège de l'entreprise à Mohammadia, en présence du Directeur Général d'Algérie Télécom, M. Mounir Djouahar et le Président de l'Association Nationale des Commerçants et Artisans, M. Hadj Tahar Boulenouar.

Cette convention vient compléter les efforts consentis par Algérie Télécom pour accompagner les entreprises, commerçants et artisans, à travers un partenariat avec l’Association Nationale des Commerçants et Artisans dans le but de leur fournir des services numériques en réponse aux attentes de ses clients, visant à moderniser les services offerts par ces entreprises et mettre en place des mécanismes facilitant la numérisation du commerce et le commerce électronique à travers les services fournis par Algérie Télécom.

Par ailleurs, les adhérents et membres de l’Association Nationale des Commerçants et Artisans bénéficieront de plusieurs avantages à travers les services de la téléphonie et de l’internet fournis par Algérie Télécom, destinés aux professionnels.