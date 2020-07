Aid el Adha: les réseaux sociaux, ultime recours des Algérois pour l’achat du mouton

Les pages Facebook et sites électroniques faisant la promotion de bêtes de sacrifice aux moyens de photos et de vidéos suscitent ces derniers temps l’intérêt de nombre de familles algéroises désirant accomplir le rite pour l’Aïd El Adha, et ce notamment avec le recul des points de vente autorisés du fait de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Face au recul des points de vente de cheptel à Alger en raison du durcissement des mesures de contrôle dans le cadre des mesures de riposte à la propagation de la covid-19, les réseaux sociaux sont désormais le derniers recours des citoyens pour le choix de la bête de sacrifice.

Certains éleveurs de cheptel y font même la promotion des bêtes, via des plateformes virtuelles, en vue d’attirer les clients et y organiser les opérations de vente, tout en affichant des numéros de téléphone pour les besoins de prise de contacts et de négociation des prix.

Des pages et groupes privés inondent le réseau Facebook qui s’est transformé en un marché électronique où des photos et vidéos alléchantes de cheptel de toutes races, y sont publiées avec des prix et des réductions mêmes. Mohamed, un éleveur de la commune de Khraïssia a indiqué que « Facebook s’est érigé en un outil de communication efficace pour les éleveurs, pendant la pandémie du coronavirus, d’autant que des opérations de vente et d’achat de cheptel y sont organisées virtuellement ».

Affirmant que le mérite revenait à son propre fils, de niveau universitaire, qui lui avait proposé la création de cette page virtuelle, du fait du ralentissement de la vente dès les premiers mois de l’épidémie, Mohamed s’est réjoui du « grand succès » de l’opération.

Un succès qui s’est traduit, selon lui, par les nombreux messages qu’il avait reçus des différentes communes d’Alger, soit pour se renseigner sur les prix ou les moyens de l’acheminement, soit pour réserver la bêtes du sacrifice et pouvoir, ainsi, les récupérer la veille de l’Aïd, a-t-il ajouté.

Source: APS