Viber : 55% des utilisateurs utilisent des émojis pour exprimer leurs sentiments

Plus de 58% des Algériens utilisent les emojis en permanence comme un moyen facile d'exprimer leurs sentiments et leurs opinions sur le réseau social Viber. C’est ce que démontre une récente enquête menée par ‘’ RakutenViber’’, propriété de la société japonaise Rakuten, qui a sondé plus de 7 000 utilisateurs en Algérie à l'occasion de la Journée mondiale des émojis.

Le même sondage a révélé que seulement 14% préfèrent exprimer leurs opinions et leurs sentiments à travers du texte et des mots plutôt que d’utiliser des emojis, tandis que 28% des Algériens utilisent parfois des emojis lorsqu’ils ne trouvent pas les bons mots pour s’exprimer dans les messages.

Le sondage a également montré que le »cœur » est l’emoji préféré des utilisateurs algériens avec 58%, tandis que le visage riant se classe deuxième avec 27%, alors que chacun des visages choqués n’atteint que 4% d’utilisation d’emoji. « La possibilité d’aimer en utilisant le « cœur » comme un emoji peut ne pas inclure le large éventail d’émotions et de sentiments qu’une personne peut ressentir en lisant un message… Nous devons donc ajouter un ensemble plus large d’émojis à travers lesquels les utilisateurs peuvent interagir. De la manière la plus appropriée », a déclaré Anna Znamenskaya, Directrice du développement de RakutenViber.

A cet effet, RakutenViber annonce le lancement d’un nouveau package d’émojis à utiliser en groupe. Ce pack permet aux utilisateurs de Viber d’exprimer leurs opinions et réactions de manière rapide et amusante. « Pour répondre aux messages, les utilisateurs peuvent simplement appuyer longuement sur l’icône du cœur à côté de n’importe quel message pour leur montrer leur emoji préféré comme le cœur, le sourire, le choc, la tristesse ou la colère. Avec ces emojis, les utilisateurs pourront interagir parfaitement avec les messages, les médias et le contenu partagés en groupes », indique un communiqué de presse.

A noter que Viber est devenue une nouvelle plateforme sociale pour plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde. Le nouvel ensemble d’emojis devrait être lancé dans les prochaines semaines sur iOS et Android.