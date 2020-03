Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle que vit actuellement l’Algérie et suite aux décisions de confinement total et partiel décidés par les hautes instances pour lutter contre le Coronavirus COVID-19, LG Electronics Algérie s'est engagée, volontairement, à mettre en œuvre ces décisions et recommandations, et s'engage à démobiliser 50% de ses employés, afin de protéger la santé de ses employés et de participer, à son échelle, dans la lutte contre cette pandémie.

Ainsi, LG Electronics Algérie adopte son organisation à la conjoncture et informe son aimable clientèle qu’un Service Après-Vente minimum sera assuré pendant cette crise pour les raisons citées ci-haut. Par ailleurs, son réseau national de brandshop, quant à lui, fermera progressivement.

Enfin, LG insiste sur l’importance du suivi de ces mesures et directives sanitaires et pour la lutte contre la propagation du COVID-19 et rappelle que la santé publique est une responsabilité collective.