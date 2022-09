CAN 2024 : Mobilis encourage les verts

Mobilis encourage les verts à l’occasion des deux rencontres amicales de préparation, en prévision des prochaines phases qualificatives de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2024) en Côte d’Ivoire.

L’équipe nationale de football, disputera deux joutes amicales, contre respectivement la Guinée et le Nigeria, en remplacement des 3e et 4e journées des éliminatoires de la compétition continentale, reprogrammées pour les 20 et 28 mars 2023.

La première rencontre contre la Guinée aura lieu le vendredi 23 septembre à 20h00 au Stade du Complexe Olympique Miloud HADEFI d’Oran, tandis que la seconde face au Nigeria, est prévue le mardi 27 septembre à 20h00 également, sur le même terrain.

Ces deux rencontres, permettront aux protégés de Belmadi, de parfaire leur préparation avant la double confrontation face au Niger, comptant pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN 2024.

Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Équipe Nationale, ne ménagera aucun effort pour les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le lieu de son déroulement.

Bon courage et bonne chance aux verts.