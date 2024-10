Banque d’Algérie : un projet de système de paiement électronique instantané en cours d’élaboration

La Banque d'Algérie (BA) se prépare au lancement d'un projet de paiement électronique instantané dans le cadre des dispositions prises pour réaliser les objectifs de l'inclusion financière et améliorer l'accès aux services bancaires, a affirmé le vice-directeur général du Centre de pré-compensation interbancaire (CPI), Nabil Dahia.

Intervenant au 2e jour de la Conférence internationale de haut niveau sur les paiements numériques en Algérie, M. Dahia a affirmé que « la BA se prépare au lancement du projet de système de paiement instantané en Algérie en vue d’atteindre les objectifs stratégiques liés à l’inclusion financière, d’améliorer l’accès aux services de paiement et de réduire les coûts et risques des transactions ».

Le paiement instantané est un système permettant d’effectuer des transactions financières par voie électronique, la valeur de la transaction étant transférée en temps réel sur le compte du commerçant, au lieu d’attendre 72 heures comme c’est le cas pour les transactions actuelles.

Le représentant du CPI, qui regroupe les différentes banques actives sur le paysage, dont la BA, a souligné que dans le cadre de la première phase du projet de paiement instantané, soit la phase de conception, « les avancées technologiques des systèmes de paiement instantané (IPS) et les tendances qui façonneront son avenir ont été prises en compte, tout en définissant les objectifs, les techniques de base et la conception d’une architecture évolutive et compatible avec les systèmes actuels ».

Et d’ajouter « un système de paiement instantané inclusif et équitable exige une infrastructure numérique solide qui garantit la continuité et la rapidité du service, tout en assurant les plus hauts niveaux de sécurité et de confiance pour protéger les transactions et simplifier l’utilisation ».