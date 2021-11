Avec le smartphone A93 à 44 900 DA, OPPO Algérie casse les prix

Oppo annonce une baisse de prix sur le modèle A93, il passe de 49 900 DA à 44 900 DA, au grand bonheur des clients de la marque.

Le smartphone A93 est à l’apogée des tendances technologiques avec son corps Ultra Lisse avec lequel vous obtiendrez des portraits de qualité professionnelle. Oppo à conçu un téléphone au design Ultra Elégant de 7,48 mm qui n’aura point de mal à glisser dans la poche de votre veste ou dans un petit sac.

Pour obtenir un tel corps ultra fin ultra léger de 164 g, OPPO A93 jouit d’une conception de pointe pour optimiser et adapter la carte mère, la batterie et d’autres composants dans sa conception mince. Vu pour la première fois sur un smartphone, l’OPPO A93 présente un bord fin à 220 ° offrant également une sensation de prise en main plus confortable et plus douce.

Pour s’assurer que les utilisateurs soient pleinement immergés dans leur contenu, le double écran perforé de 6,43 pouces de l’OPPO A93 est livré avec un écran FHD + Super AMOLED brillant avec un grand rapport écran / corps de 90,7 %.

Le design du OPPO A93 est également en Matte Brillant, qui reflète les scintillements et des traînées de lumière brillante que les utilisateurs ont appréciées avec le dernier téléphone de la série A. Il est disponible en deux coloris : Bleu Magique, un mélange unique de bleu et de violet qui semblent refléter une nouvelle couleur sous tous les angles, et Noir Matte, une couleur qui inspire le prestige des automobiles haut de gamme.



Photographie professionnelle grâce à des appareils photo à la pointe de la une technologie

OPPO A93 possède un appareil photo puissant, conçu pour donner des performances de haut niveau pour des prises de photo dignes d’un professionnel. Avec une suite de six caméras de portrait IA intégrées – dont quatre à l’arrière de l’appareil en plus de deux caméras à l’avant, vous pouvez publier des photos de vous-même pour vous montrer sous votre meilleur jour, grâce à des fonctions de photographie de portrait et de stabilisation vidéo très simples à utiliser.

Le mode Portrait Couleur IA offre de belles couleurs vives à vos photos et portraits, qu’ils soient de style urbain ou des photos de voyage. Le mode Portrait Super Clair IA fait en sorte que les détails les plus infimes de votre visage, tels que vos sourcils, soient clairement affichés et peuvent même être reconstruits, tandis qu’Embellissement IA 2.0 met à votre disposition une panoplie d’effets personnalisés et détecte le maquillage – comme le rouge à lèvres, et propose ensuite des effets des options adaptées.

De plus, les modes Portrait de Nuit Eclatant et IA Super Portrait de Nuit garantiront une luminosité adéquate à vos selfies et portraits et ce quel que soit le degré de celle-ci.

Charge très rapide grâce à l’IA Charge Nocturne et au Mode Super Economie d’Energie

OPPO A93 est livré avec IA Charge Nocturne et Mode Super Economie d’Energie, deux technologies exclusives à OPPO et qui ont pour vocation de garantir une gestion intelligente de l’affectation de l’énergie nécessaire aux diverses tâches que vous effectuez. Ainsi, la première adaptera l’usage de la batterie en fonction de vos heures de sommeil pour que votre batterie soit chargée à 100 % au moment de votre réveil, tandis que la seconde optimisera les 5 % derniers en basculant vers un affichage en noir & blanc et en n’autorisant que l’exécution de 6 applications prédéfinies.

Une expérience utilisateur plus fluide et plus rapide

L’expérience d’utilisateur optimisée du dernier OPPO A93 débute avec son puissant chipset MediaTek Helio P95 AI, ses 8 Go de mémoire vive (RAM) et ses 128 Go de mémoire de stockage, qui peut être étendue jusqu’à 512 Go grâce aux 3 emplacements pour cartes dont il dispose. Il possède également un Algorithme Anti-décalage capable de détecter et effacer les données qui provoquent des erreurs de mémoire, ce qui rend les bugs et les blocages moins probables. Grâce à l’option Gestes en l’Air, l’utilisateur peut répondre aux appels sans toucher son téléphone, en agitant simplement la main de 20 ou de 50 cm.

Comparé à la génération précédente de smartphones OPPO de Série A, les probabilités de blocage sont réduites de 54 %, tandis que les performances sont améliorées de 28 %, grâce à l’Optimisation Automatique des Données.

L’interface utilisateur intuitive et simplifiée du nouveau ColorOS7.2’s Infinite Edge Design, et la possibilité de personnaliser votre écran d’accueil avec Artiste du Fond d’Ecran sont autant d’attributs qui séduiront les fans d’effets uniques et personnalisés.

Disponibilité et Prix

OPPO A93 est disponible sur l’ensemble du territoire national au prix de 44.900 DZD dans ses deux couleurs, Bleu Magique et Noir Matte, avec 8 Go de RAM et 128 Go de ROM extensibles jusqu’à 512 Go grâce à 3 emplacements pour cartes.