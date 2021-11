Le futur Samsung Galaxy S22 Ultra en fuite

Le futur Galaxy S22 Ultra vient de fuiter sur la toile, via des images qui montrent le design du futur Smartphone de Samsung, Un design distingué et assez inédit.

Le célèbre leaker et Youtubeur Jon Prosser, vient de dévoiler sur sa chaine, le design du futur Samsung Galaxy S22 Ultra. Ce dernier se distingue par la tranche inférieure pouvant accueillir, le microphone, le port USB type-C, le tiroir de la SIM, et un espace pour ranger le stylet S-Pen.

Le stylet sera ainsi compatible avec le Galaxy S22 Ultra à l’instar du S21 Ultra, mais disposera cette fois d’un espace de rangement de ce dernier. Un emplacement qui indiquerait que ce Smartphone remplacera probablement les Galaxy Note. On notera également la disparition du modèle photo en forme de P et que Samsung a décidé d’isoler les 5 objectifs les uns des autres. On parlera ainsi de cinq objectifs circulaires protubérants et indépendants.

Selon le leaker Jon Prosser les capteurs photo seront les mêmes que ceux du S21 Ultra. A noter également que le Galaxy S22 ultra conservera le design frontal du Galaxy S21 Ultra.