« MobiliS@fe » : le contrôle parental de Mobilis toujours d’actualité

Puisqu’il est primordial de protéger les enfants d’éventuels pédophiles, Mobilis vous offre la possibilité de le faire grâce à son service de protection parental baptisé « MobiliS@fe », lancé l’an dernier. Explication.

L’opérateur de téléphonie mobile Mobilis a pour rappel lancé son service « MobiliS@fe » en milieu de d’année 2021, un service de contrôle parental qui aide les parents à protéger leurs enfants davantage d’éventuels prédateurs sexuels sur internet.



Ce service qui garantit une surveillance renforcée de l’utilisation d’internet par les enfants est accessible via un abonnement fixé à 800 DA/TTC durant une année, avec une souscription au service qui se fera uniquement au niveau des agences commerciales de Mobilis avec une présentation d’une simple pièce d’identité en cours de validité.



Parmi les avantages de MobiliS@fe : la gestion de l’accès aux réseaux sociaux aux enfants, la protection des enfants des images et vidéos choquantes qui peuvent leurs porter préjudice et assurer le suivi de tous les sites Web visités par les enfants et filtrer les sites jugés inadéquats avec leurs âges ou leurs modes d’éducation.



Concernant la gestion du service « MobiliS@fe » il s’effectue via l’interface web «MeetMob ». En se connectant à son compte, le parent doit se rendre sur l’onglet « Contrôle Parental » et aura à tout moment la possibilité d’ajouter, modifier ou supprimer un profil de filtrage à l’un de ses enfants en sélectionnant le numéro contrôlé souhaité.

Il est à noter que le service peut être désactivé à tout moment par le parent sur MeetMob ou au niveau d’une agence commerciale Mobilis.