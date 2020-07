Avec Algérie Télécom : ‘’Khlass’’ les déplacements et les transactions en espèce !

Parmi les services innovants facilitant la vie aux citoyens ; on notera le service ‘’KHLASS’’ lancé par Algérie Télécom depuis quelque temps déjà. Il s’agit d’un nouveau moyen de rechargement et de paiement des factures.

Avec KHLASS, le rechargement de votre compte IDOOM ADSL et le paiement de votre facture téléphonique IDOOM FIXE, peuvent se faire à tout moment, en toute sécurité et cela à partir de votre compte CCP. Comme son nom l’indique, ce service vise à mettre fin aux déplacements et aux transactions en espèces. KHLASS aussi le temps perdu et KHLASS les retards !

Ce service permet aux clients d’Algérie Télécom de recharger leurs comptes Internet et de régler leurs factures téléphoniques à tout moment et en toute sécurité, en utilisant la carte EDAHABIA via l’espace Client d’Algérie Télécom.

Pour effectuer le paiement, il suffit de se connecter sur l’espace client d’Algérie Télécom: https://ec.algerietelecom.dz/, de sélectionner Internet ou Téléphonie et de cliquer sur « Rechargement via carte » EDAHABIA « . Par la suite introduire les coordonnées de la carte et le montant à recharger.