Android: plus de 4 millions de smartphones infectés par un malware

Un scandale vient d’éclater au grand jour. Play Store contient des malware publicitaire dissimulés dans des applications. Ainsi, la sécurité de millions d’appareils est en danger !

Il ne s’agit pas d’une dizaine d’applications, mais plutôt une centaine et des millions de Smartphones Android ont été déjà infectés par ces malwares. L’information a été révélée par une étude d’une entreprise spécialisée en cyber-sécurité nommée ‘’White Ops’’. Cette étude démontre qu’une centaine d’applications disponibles sur le Google Play Store et téléchargées par plus de 4,6 millions d’appareils renferment un adware qui diffuse des publicités frauduleuses, même lorsque l’appli incriminée est fermée. Résultat : des milliers de Smartphones ont été infectés.

Parmi les applications vérolées découvertes par White Ops, on peut trouver Best Fortune Explorer, une application publiée en septembre dernier. Elle passe sans encombre sous les radars des analyses antivirus et comptabilise déjà plus de 170 000 téléchargements.