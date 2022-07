Xiaomi présentera sa première voiture électrique en août

Déjà installé sur le segment de la mobilité, le géant chinois Xiaomi va se lancer sur le marché des voitures électriques avec un premier modèle qui sera annoncé en Aout.

Avec la panoplie de nouvelles technologies intégrées dans les voitures, plusieurs fabricants de smartphones s’associent aux constructeurs automobiles dont certains lancent même leurs projets comme Huawei, et Xiaomi récemment.

Xiaomi justement, va présenter prochainement sa première voiture électrique. Le fondateur de la marque Lei Jung, a ainsi indiqué que le premier prototype serait dévoilé dans le courant du mois d’août.

On ignore pour le moment les informations sur cette première voiture, mais on sait qu’elle a été dessinée par HVST Automobile Design et que des tests sur route sont prévus après la présentation. Affaire à suivre.