Windows Outlook : l’installation de la nouvelle version exige la présence du navigateur Edge

Pour le lancement de la nouvelle version d’Outlook, Microsoft exige visiblement l’installation du navigateur Edge. Sans ce dernier, un message d’erreur apparait.

Le service Outlook, est le client de messagerie de Microsoft créé en 1997, et qui reste très populaire notamment en entreprise. Il a fallu ainsi attendre 2023, pour que Windows lance la nouvelle version d’Outlook, ou depuis 2024, tous les nouveaux ordinateurs ou est installé Windows 11 embarque la dernière version d’Outlook.

Outlook, profite ainsi d’une interface plus moderne, et embarque de nouvelles fonctionnalités, ou désormais, le service supporte les comptes iCloud, ou encore dispose d’une meilleure fluidité sur la gestion des pièces jointes. Une amélioration bienvenue pour les utilisateurs sauf pour un détail repéré, et non annoncé par Microsoft chose étonnante.

En effet, sur le réseau social Reddit, un utilisateur a constaté qu’il n’arrive pas à lancer la nouvelle version d’Outlook sous Windows 11, et la raison est indiqué dans un popup “Le nouveau Outlook pour Windows nécessite que Microsoft Edge soit installé“. Posséder donc le navigateur Edge est obligatoire.