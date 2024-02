WhatsApp déploie sa nouvelle fonctionnalité anti-spams

Le service de messagerie instantanée du groupe Meta vient de débuter le déploiement de sa nouvelle fonctionnalité anti-Spam. Le principe de cette dernière est de permettre aux utilisateurs de WhatsApp de bloquer les expéditeurs de spams via l’écran de verrouillage.

WhatsApp continue d’innover en termes de fonctionnalités, pour inciter ses 2 milliards d’utilisateurs à travers le monde, à rester sur la plateforme. La dernière en date, concerne l’arrivée d’un outil anti-spam.

En effet, comme le rapporte le site Android Central, WhatsApp va intégrer une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de bloquer les messages indésirables et ceci directement depuis l’écran de verrouillage.

Dans le détail, lors de la réception d’un spam éventuel, le message s’affiche sur votre écran de verrouillage, et vous aurez deux options à savoir répondre et bloquer. En cliquant sur bloquer, une autre fenêtre apparait, et vous pourrez bloquer l’expéditeur du message et le signaler.