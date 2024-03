Usine de Samsung en Algérie : visite exclusive des installations en présence de l’Ambassadeur de Corée du Sud

Après avoir inauguré officiellement son usine de production de téléviseurs dans la Wilaya de Sétif dans l’est du pays le 31 janvier dernier, Samsung a organisé ce jeudi 07 mars 2024, une visite exclusive de ses installations industrielles au profit des médias et avec la présence distinguée de l’Ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie.

Samsun a concrétisé son installation en force à travers l’implantation de ses usines de production en collaboration avec son partenaire stratégique SINOVA. Ces installations sont basées dans la Wilaya de Sétif dans l’Est du pays.

Dans le but de renforcer les liens entre les Corée Du Sud et l’Algérie, Samsung a organisé une visite exclusive de ses installations au profit des médias locaux, et ceci quelques semaines seulement après l’inauguration officielle par le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun. La visite s’est distinguée par la présence de l’Ambassadeur de la Coréen du Sud.

L’usine de Samsung basée à Sétif, a déployé les dernières technologies répondant aux normes internationales, assure une qualité optimale des produits Samsung destinés au marché algérien. Toute l’installation couvre une impressionnante superficie de 75 000 m², avec une portion de 10 000 m² réservée spécifiquement à l’unité de téléviseurs pour une capacité de production de 10 000 unités par mois, et vise d’atteindre 15 000 unités par mois à moyen terme.

La deuxième installation est dédiée à la production de Machines à laver, et intègre deux unités amonts pour l’injection des pièces plastiques et le moulage des protecteurs d’emballage en polystyrène. Cela a contribué à atteindre un taux d’intégration dépassant les 40% et emploie plus de 350 employés, pour une capacité de production de 13 000 unités par mois pouvant se doubler en cas de forte demande.

La troisième unité, est spécialisée dans la production de réfrigérateurs, la plus intégrée, elle compte sept ateliers couvrant l’extrusion, le thermoformage de porte et cabine, les presses, le joint de porte, le piping, le moussage, et l’assemblage. Elle emploie plus de 400 salariés pour une capacité mensuelle de 13 000 unités, pouvant atteindre 25 000 unités en haute saison. Le taux d’intégration est compris entre 60 à 70 % selon le produit. Pour sa part, le partenaire local SINOVA, est une entreprise créée le 26 mai 2021, et est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’appareils électroménagers et électroniques.

« Cette initiative témoigne de l’engagement des deux partenaires Samsung et Sinova envers la transparence et la communication ouverte, permettant aux médias de découvrir de première main les opérations de pointe de l’usine. Cette visite guidée entre également dans le cadre du plan de communication de Samsung Algérie visant à maintenir et à renforcer la relation entre l’entreprise et ses partenaires médias et d’informer le public sur le niveau de compétence et de la technologie avancée de ses structures. La présence de l’Ambassadeur souligne également l’importance stratégique de cette collaboration bilatérale dans le secteur industriel, renforçant ainsi les relations entre les deux nations. » a ainsi déclaré le Directeur de Samsung Electronics, bureau d’Alger, M. Hunjoon Jung.

Pour sa part l’ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie a exprimé sa satisfaction concernant les installations de Samsung en déclarant : « C’est avec un grand plaisir que je visite les usines de production de Samsung en Algérie, témoignant ainsi de l’engagement continu de la République de la Corée du Sud envers le renforcement des liens économiques et industriels entre nos deux nations. L’implantation de ces usines marque un jalon significatif dans notre partenariat bilatéral. Je tiens à féliciter chaleureusement Samsung et SINOVA pour cette collaboration innovante, et je suis convaincu que leur présence en Algérie ouvrira de nouvelles opportunités et stimulera davantage la collaboration entre la Corée du Sud et l’Algérie. Enfin, je souhaite à ces usines un grand succès et reste optimiste quant à la contribution positive de cette collaboration au développement économique et industriel de l’Algérie. »