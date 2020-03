Téléphonie mobile: l’ARPCE mesure la qualité du réseau 4G en Algérie

Le lancement de la 4G en Algérie a fait couler beaucoup d'encre et les opérateurs de téléphonie mobile ont multiplié le lancement des offres afin de capter le maximum de clients et augmenter le nombre d'abonnés. De son coté, L'Autorité de régulation de la Poste et des Communications Electroniques vient de lancer une opération de mesure de la qualité du réseau après dénombrables réclamations des abonnés.

L’Autorité de régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE) vient de lancer une campagne de mesure de la qualité de service des réseaux 4G des trois opérateurs de téléphonie mobile (ATM Mobilis, OTA Djezzy et Ooredoo Algérie), ceci après avoir enregistré d’innombrables réclamations des utilisateurs.



Cette campagne concerne dans un premier temps cinq (5) wilayas parmi celles ayant fait l’objet du plus grand nombre de réclamations des abonnés sur la plateforme « Réclamations » sur le site web de l’ARPCE : www.arpce.dz, notamment sur les aspects en rapport avec la couverture et la qualité de service des réseaux.



l’ARPCE annonce que la campagne se poursuivra progressivement au fur et à mesure des constats de manquement.



L’Autorité de régulation communiquera sur les résultats de la campagne dès son achèvement et prendra les mesures nécessaires envers les opérateurs aux fins de corriger les éventuelles insuffisances constatées.