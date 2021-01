Téléphonie mobile : Bientôt la portabilité des numéros appliquée !

Migrer d’un opérateur de téléphonie mobile à un autre tout en conservant son numéro sera possible dans peu. On en parle depuis des années, ce projet sera enfin concrétisé.

En effet, un projet de décret relatif à la portabilité des numéros est en voie de finalisation. « La première mouture est déjà soumise à l’appréciation du Régulateur (Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques), puis elle sera transmise au SGG (Secrétariat général du gouvernement) », a révélé le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, dans un entretien à l’APS. Selon lui, la portabilité des numéros permettra de faire jouer la concurrence entre les opérateurs de téléphonie mobile en offrant plus de choix aux abonnés. Le but est, donc, l’amélioration des prestations offertes aux abonnés par les opérateurs de téléphonie mobile.

Concernant le volet relatif à l’itinérance nationale (dispositions permettant à un opérateur mobile d’offrir à ses abonnés l’accès aux réseaux d’autres opérateurs), le ministre a fait savoir que « nous travaillons avec toutes les parties concernées pour mettre en œuvre l’itinérance du mobile ». De ce fait, un appel à contribution a été lancé aux associations de protection des consommateurs, aux patronats, aux opérateurs et experts et tous sont d’accord et ont plaidé pour la mise en œuvre de cette disposition. Le ministre a ajouté également que les trois opérateurs de téléphonie mobile (Mobilis, Djezzy et Ooredoo) doivent être réunis pour mettre en place une convention les liant ainsi qu’un catalogue d’interconnexion conformément à la loi.