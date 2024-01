Telegram lance sa nouvelle mise à jour améliorant les appels et optimisant la batterie des téléphones

L’application de messagerie instantanée Telegram frappe un gros coup en dévoilant une mise à jour radicale qui transforme grandement ses fonctionnalités d'appels vocaux et vidéo et optimisant la consommation de batterie.

Telegram annonce le déploiement de sa nouvelle version 10.5.0. Cette dernière se distingue par une transformation radicale des appels vocaux et vidéo. Cette nouvelle interface est ainsi améliorée esthétiquement et optimisée en termes de fonctionnalités.

La nouvelle version de Telegram s’inscrit donc dans la continuité de l’intégration récente des Stories, et permet à Telegram, de rester compétitif et répondre aux tendances actuelles des applications de messagerie. L’interface des appels inclut désormais des animations et fonds d’écran dynamiques qui varient en fonction du statut de l’appel.

A noter également que cette interface a été également conçue pour minimiser l’utilisation de la batterie, et offre une qualité d’appel améliorée, garantissant des communications plus claires et plus fiables.