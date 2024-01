Livret épargne numérique : la Cnep-Banque signe une convention avec Algérie Poste

La CNEP-Banque vient de signer cette première semaine de l’année 2024, une convention de partenariat avec Algérie Poste, et ceci dans le but de remplacer le livret d’épargne classique par une carte d’épargne.

La CNEP Banque via son Directeur Général Samir Tamrabet, et Algérie Poste via son directeur général, Louaï Zidi, ont signé une convention au siège du ministère des Finances et en présence des ministres des Finances, Laaziz Faid et de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki.

Cette convention concerne essentiellement la mise en service de la carte d’épargne, en substitut du livret du compte d’épargne classique « CNEP-Banque », constitué au niveau des espaces d’Algérie Poste. Selon les explications fournies lors de la cérémonie de signature, l’entrée en service de ces produits interviendra au mois de février 2024.