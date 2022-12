Sony songerait à lancer un nouveau design de sa PS5 avec un lecteur de disques externe

Le géant japonais des jeux-vidéos pourrait lancer prochaine une Playstation 5, avec la particularité de disposer d’un disque externe en cas de besoin. L’intérêt de ce choix serait de disposer que d’un modèle de consoles au lieu de deux.

Sony commercialise sa célèbre console de jeux-vidéos Playstation 5 en deux versions : classique et la Digital Edition, qui n’a pas de lecteur de disques. Le fabricant nippon pourrait revoir prochainement sa stratégie en ne proposant qu’une seule et unique console.

Avec ce choix, Sony laissera le soin à ses utilisateurs d’ajouter ou non un disque externe. C’est en tout cas ce que rapporte le site, Insider Gaming, tenu par le journaliste américain Tom Henderson, toujours bien informé. Ainsi, prochainement, un seul châssis sera produit : le Châssis D, qui viserait à remplacer les deux autres définitivement.

Cette nouvelle PS5 arborerait un nouveau design, et laisserait ainsi le choix à l’utilisateur, s’il souhaite conserver ou non le lecteur de disques. Un disque externe sera fourni dans la boite et sera connectable via un port USB Type-C.