Djezzy annonce les vainqueurs de la finale de Summer Break Challenge

Djezzy a organisé le 15 décembre courant en partenariat avec IncubMe la finale de la deuxième édition du Summer Break Challenge à l’Ecole Supérieure d’hôtellerie et de restauration de Ain Benian en présence de 12 clubs regroupant ainsi plus de 60 étudiants venus présenter une solution digitale en réponse à une problématique vécue au sein du campus universitaire.

Le jury composé de représentants de Djezzy et de IncubMe a finalement sélectionné trois vainqueurs auxquels des récompenses ont été décernées lors de la cérémonie organisée en présence de Adel Amalou co-fondateur de l’incubateur IncubMe et de Fahima Hamidi, responsable de la communication corporate à Djezzy.

Le premier prix est revenu au club « ETIC » de l’Ecole Supérieure d’Informatique (ESI) pour le projet « Metaversity ».Il s’agit d’une ville virtuelle destinée aux étudiants algériens et dont l’inscription est accessible par le biais du téléphone mobile. Chaque bâtiment de cette ville représente une fonctionnalité pensée pour faciliter un aspect de la vie universitaire. Le deuxième prix a récompensé le club « Micro club » de l’USTHB pour le projet « Alunno » qui représente uneapplication multifonctionnelle regroupant différents outils qui facilite la vie estudiantine, passant par les horaires des transports, les actualités et évènements ainsi que les informations administratives et les dispositifs liés à l’organisation et à l’optimisation des révisions. Enfin, la troisième distinction a gratifié le club « Shelmattes » de l’Ecole Supérieure d’Informatique (ESI) pour le projet « Liversity » qui est une solution de « live study rooms », qui permet aux étudiants de réviser leurs cours dans des salles virtuelles.

« Djezzy vise, à travers cette compétition, à mobiliser l’intelligence collective au profit de l’innovation et à encourager les jeunes à mettre la technologie au service du bien-être des citoyens », a déclaré Mme Fahima HAMIDI, responsable de la Communication Corporate à l’issue de cette édition.

Djezzy se joint à IncubMe pour féliciter l’ensemble des participants au concours et donne-rendez-vous à tous les étudiants passionnés par le numérique pour la troisième édition de Summer Break Challenge.