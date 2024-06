Sonatrach signe un protocole d’entente avec Huawei Télécommunication Algérie

Sonatrach a signé mardi avec Huawei Télécommunication Algérie, un protocole d'entente visant à explorer les opportunités de coopération dans les domaines de la digitalisation et des technologies de l'information, a indiqué le groupe public dans un communiqué.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de la société mère Huawei, à Shenzhen (Chine) en présence du PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi et de son homologue de Huawei, Hua Liang, selon la même source.



Ce protocole permettra à Sonatrach et à Huawei Télécommunication Algérie « d’établir un cadre propice pour engager des discussions qui porteront sur les opportunités de coopération dans les domaines de la digitalisation et des technologies de l’information, englobant un large éventail de domaines, notamment le cloud computing, les datacenters, les réseaux informatiques, les télécommunications et la cybersécurité ».

La signature de ce protocole d’entente « témoigne des ambitions affirmées de Sonatrach de développer la coopération dans le domaine de la transformation numérique, la considérant comme un levier essentiel qui lui permettra d’optimiser ses processus, d’exploiter pleinement son potentiel et de s’adapter aux défis actuels », est-il souligné dans le communiqué.

Cette cérémonie de signature a été précédée par des visites de terrain les 10 et 11 juin 2024.

Dans ce cadre, M. Hachichi et la délégation qui l’accompagne se sont rendus au « Cloud Data Center » de Huawei, situé dans la province de Dongguan, ainsi qu’au « Centre de Cyber Sécurité » de cette entreprise « leader dans le domaine des technologies digitales ».

Le PDG a également visité « Huawei Ox Horn Campus », qui est un centre de référence pour la recherche et le développement technologique dans le secteur de l’informatique et de la télécommunication, avant d’effectuer une visite au « Hall d’Exposition Digital Huawei Power » à Shenzhen, suivie d’une visite au siège de Huawei où la délégation a fait une halte au niveau du « Centre de Transformation Digitale ».

A cette occasion, la délégation a reçu un exposé technique portant sur les activités de ce centre technologique de pointe, en plus des dernières solutions technologiques développées par Huawei dans le domaine des énergies renouvelables, notamment celles inhérentes au stockage de l’électricité via les batteries.

Par la suite, une rencontre de haut niveau a réuni M. Hachichi avec M. Liang. Cette rencontre a été couronnée par la signature du protocole d’accord pour un partenariat stratégique entre Sonatrach et Huawei.

Cette coopération « renforcera davantage les activités R&D et l’expérimentation de solutions digitales dans des domaines clés afin de faire face aux défis du secteur Oil & Gas. Elle favorisera également la création d’un écosystème propice à l’innovation et à l’amélioration continue grâce à des programmes de formation spécialisés », selon le communiqué de Sonatrach.