Ooredoo renforce son partenariat avec le Paris Saint-Germain en Algérie

En tant que Sponsor officiel du Paris Saint-Germain (PSG), le Groupe Ooredoo, met en place une stratégie d’activation plus élargie incluant des activités visant à mettre son expertise au service de développement du football Algérien.

A cet effet, le Directeur général de Ooredoo Algérie M. Roni TOHME a reçu ce lundi 10 juin 2024, au siège de l’entreprise à Alger, le Manager Général régional du Paris Saint-Germain (PSG) M. DILEM Fabien et ce, en présence de M. Ahmad Abdulaziz Al Neama, CEO régional du Groupe Ooredoo, du Directeur Commercial et du Directeur associé de Marketing et de la Communication du Groupe Ooredoo ainsi que, du président du Conseil d’Administration du Mouloudia Club d’Alger (MCA) M. Hakim Hadj Redjem.

Pendant cette rencontre, Ooredoo et le Paris Saint-Germain ont eu l’opportunité de discuter de leur futur plan d’action et de potentielles activités communes avec le MCA, le doyen des clubs algériens, Champion en titre pour la saison 2023 – 2024, sponsorisé également par Ooredoo, au profit de la jeunesse algérienne.

A travers cette initiative sportive de haut niveau, Ooredoo Algérie vise à rehausser le niveau de ses partenaires sportifs et à les faire profiter de l’expertise et de l’expérience de l’élite du football mondial.