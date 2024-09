Smartphones : Apple domine le top 10 des ventes

La marque à la pomme domine sans surprise le classement des ventes de smartphones par modèle dan le monde avec ses iPhones. Xiaomi et Samsung font de la résistance grâce aux modèles entrée de gamme.

Le dernier classement Omdia des mobiles le plus vendu lors du premier semestre 2024 dans le monde, est publié avec sans surprise une domination d’Apple malgré la montée de Xiaomi qui a dépassé la marque à la pomme au mois d’Aout.

L’iPhone 15 Pro Max, qui est un des modèles les plus vendus dans le marché, domine le classement par modèle et de loin. Le terminal d’Apple s’est en effet, écoulé à 21,8 millions d’exemplaires, et dont la deuxième place est dominée par l’iPhone 15 écoulé à 17,8 millions d’exemplaires sur la période. L’iPhone 15 Pro est quatrième avec 16,9 millions de ventes. A noter que les anciens modèles d’Apple sont toujours autant demandés. L’iPhone 13 est encore très demandé (12,5 millions de ventes), plus que l’iPhone 14 (11,2 millions de ventes), ce qui place cinq modèles d’Apple dans le top 10 mondial.

Samsung concurrent d’Apple, a quant à lui placé quatre modèles dans le top 10 avec le Galaxy A15 qui est sur le podium (3éme avec 17,3 millions d’exemplaires vendus), tandis que le Galaxy S24 Ultra est cinquième avec 12,6 millions d’exemplaires vendus. La marque compte aussi le Galaxy A15 5G (12,2 millions de ventes) et le Galaxy A05 (10 millions de ventes) dans le Top 10. A noter qu’en cumulant le A15 et A15 5G le modèle sera largement dominant. Xiaomi complète cette sélection avec son Redmi 13C, qui a séduit 11,8 millions de consommateurs.