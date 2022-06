Samsung va arrêter la production d’écrans LCD

Le fabricant coréen Samsung aurait pris la décision d’arrêter de produire les écrans LCD durant ce mois de juin 2022, et ceci en raison de la forte concurrence dans ce domaine ainsi que la chute des prix, rendant l’activité moins rentable.

Samsung est l’un des plus grands fabricants d’écrans au monde, que ça soit pour les petites tailles ou les grandes tailles. Que ça soit des écrans OLED, AMOLED, LCD ou encore Quantum Dot, la nouvelle technologie d’affichage qui débarque dans les gammes 2022.

Si Samsung est leader incontesté dans certaines catégories pour les écrans AMOLED, le marché du LCD ne génère plus autant d’argent pour la firme coréenne qui songerait depuis un an et demi à fermer ses de production d’écrans LCD pour se concentrer sur le QD, l’OLED et l’AMOLED.

La décision aurait été prise, selon la presse coréenne qui annonce que Samsung compte arrêter la production des écrans LCD dès ce mois de juin 2022.