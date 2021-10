Samsung donne plus de détails sur sa nouvelle mise à jour d’interface One UI 4

Samsung vient de donner plus de précisions concernant sa nouvelle mise à jour One UI 4 qui sa prochaine itération de son interface Android. On y remarque une multitude de ressemblancs avec l’interface iOS d’Apple notamment l’appareil photo QuickTake, et les widgets.

A l’occasion de sa Samsung Developer Conference 2021, le fabricant coréen a donné plus de détails sur la mise One UI 4, interface basée sur Android 12. Pour le moment, cette dernière est disponible en version beta dans certains pays, mais sera déployée prochainement à tout le monde.

La version One UI 4 sera ainsi capable d’adapter le thème du smartphone en fonction du fond d’écran choisi par l’utilisateur, et choisir la couleur d’accentuation. Samsung annonce également l’amélioration du retour haptique, des effets sonores, de la barre de contrôle et de la luminosité dans les paramètres rapides.

L’interface de Samsung se distingue également par plusieurs changements qui rappellent le système d’Apple iOS, notamment, les widgets, les vignettes qui permettent d’accéder facilement au contenu d’une app, sont désormais plus arrondis. Samsung permet désormais également de définir leur emoji réalisé en réalité augmenté comme photo de profil pour leur compte. Une option qu’on retrouve déjà sur les iPhones.