Samsung déploie la mise à jour OneUI 2.1 sur les Galaxy S10 et Note 10 pour tous les utilisateurs

Après son déploiement sur certains utilisateurs à la fin du mois de mars, la mise à jour One UI 2.1 sur les Samsung Galaxy S10 et Note 10 est désormais disponibles pour tous les utilisateurs.

Samsung annonçait au mois de mars dernier, le lancement des mises à jour OneUI 2.1 pour ses terminaux haut de gamme Galaxy S10 et Note 10. Cette mise à jour arbore une véritable modernisation des fonctionnalités notamment pour la caméra qui reçoit désormais sur ces terminaux Signe Take, Night Hyperlapse et un nouveau mode Pro.

Seulement, cette mise à jour n’était pas disponible pour tout le monde, puisqu’elle était déployée petit à petit dans certains pays. Aujourd’hui Samsung annonce que cette mise à jour est disponible à grande échelle c’est-à-dire pour tous les utilisateurs disposant d’un Galaxy S10 ou un Note 10.

Si un message de notification de mise à jour OTA pour OneUI 2.1 nous ne vous ait pas arrivé, vous pouvez la rechercher manuellement comme suit :

Aller dans le menu Paramètres, descendre vers le bas de l’écran et sélectionner mises à jour du téléphone.

Puis appuyez sur mise à jour logicielle et enfin téléchargement et installation.