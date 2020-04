Skype Meet Now: créer des visioconférence sans compte ni installation

Le géant américain Microsoft souhaite mettre bien en avant sa plateforme d’appels visio en cette période de confinement dans la majorité des pays du monde, en lançant le nouveau Skype Meet Now. Ce dernier fonctionne en toute simplicité sans installation, ni création de compte.

En cette période de confinement, les applications de visioconférence sont évidemment très à la côte ou elles permettent aux gens de garder le contact visuellement avec leur proche ou leur entourage professionnel.

L’une d’elles est évidemment l’une des plus anciennes à savoir Skype qui au fil des années commence à perdre de sa notoriété. Mais pour y remédier la plateforme a décidé de mettre en avant Skype Meet Now.

La fonction Meet Now by Skype permet tout simplement en un clic de créer une visioconférence gratuitement sans avoir à créer un compte Skype ou Microsoft ni la nécessité d’installer Skype sur son PC. Un lien sera également disponible pour inviter d’autres personnes le tout via Google Chrome.

D’autre fonctionnalités sont également de la partie pour séduire un maximum de gens possible. En effet, Skype Meet Now propose une option pour rendre son arrière-plan flou et la possibilité de sauvegarder sa visioconférence pendant 30 jours.