Ramadhan 2021 : le groupe Ooredoo lance une campagne qui encourage la bienveillance et la positivité sur internet

Le Groupe Ooredoo a lancé une campagne publicitaire spéciale Ramadhan visant à renforcer le niveau de la prise de conscience de la responsabilité numérique et rendre l’espace électronique un endroit plus sûr et plus positif pour tous.

Les individus continuent de faire face aux répercussions de la pandémie de la covid_19, en passant plus de temps sur internet, la responsabilité digitale devient de plus en plus importante. C’est parce que le mois du Ramadhan est la meilleure occasion pour méditer et réfléchir, la campagne de cette année met en avant le mois sacré qui constitue un moment idéal pour commencer à changer les comportements et analyser l’énorme impact que peut créer le mode de communication par internet sur la vie des individus.

Ainsi, Ooredoo a lancé sa campagne à travers une vidéo dans laquelle on incite à la réflexion et en illustrant Internet comme un enfant dont sa préservation relève de la responsabilité de tous.

Cheikh Mohamed Ben Abdullah El Thani, directeur exécutif adjoint du groupe Ooredoo s’est exprimé sur cette campagne et déclare : « Il va sans dire que l’Internet est une innovation exceptionnelle et un outil d’autonomisation très puissant dans différents domaines, encore faut-il en faire bon usage. Selon la vision de Ooredoo qui vise à enrichir la vie digitale des individus, nous poursuivons notre investissement à développer notre réseau dans tous les pays où nous opérons. Au même temps, nous veillons à assurer que l’internet apporte de la valeur concrètement à la vie digitale des individus et laisse un impact positif et non pas un moyen pour véhiculer des comportements négatifs. »

La vidéo a été lancée durant le premier jour du mois de Ramadhan, et raconte l’histoire de l’internet en le comparant à un enfant influençable qui évolue à l’image du comportement des utilisateurs. La vidéo se veut un message que la sécurité et la positivité sur internet sont de la responsabilité de tous. Le message que porte la vidéo est plein d’espoir pour que les utilisateurs de l’internet, notamment les plus jeunes, travaillent ensemble pour un monde numérique plus sûr et plus positif et pour que l’Internet soit de nouveau empli de bonheur.

Les séquences de la vidéo viennent renforcer ce message en attirant l’attention sur les multiples façons par lesquelles les individus pourront recourir à internet pour faire du bien. La vidéo traite également les sujets de l’intimidation et le harcèlement par internet, le partage des rumeurs et encourage les gens à condamner le comportement négatif en ligne et utiliser ce précieux outil pour se soutenir mutuellement et soutenir des objectifs caritatifs importants.

Cheikh Mohamed Al Thani a ajouté : « À l’approche de l’ère de la transformation digitale complète, l’Internet se développe avec nous, sa puissance et sa capacité augmentent, ce qui est très similaire à la croissance et au développement d’un enfant jusqu’à l’atteinte de la maturité. Nous espérons que notre campagne inspirera tout le monde à changer. Le mois du Ramadhan est le meilleur moment pour commencer à s’améliorer et à changer nos comportements vers le meilleur. Internet est un moule façonné par nos comportements qui reflète notre société. Alors, veillons tous ensemble à prendre de la responsabilité pour en faire un lieu sûr et une plateforme pour répandre la positivité. »