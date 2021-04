Meizu officialise le 16T

Après une absence qui a duré quelques mois, Meizu revient sur les devant de la scène et lance son nouveau Smartphone, le Meizu 16T.

Il s’agit d’un téléphone élégant qui embarque une dalle OLED de 6,5 pouces au ratio 18,5:9 et un Snapdragon 855. Meizu mise sur 6 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 3.0 pour le premier modèle et 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour le second modèle. La troisième version est épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Côté photo, on retrouve un triple capteur arrière, dont le module principal est de 12 Mpx, alors que la caméra frontale est de 16 Mpx. Coté autonomie ; le Meizu 16T dispose d’une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide mCharge 18W. Enfin, l’appareil est propulsé par Android 9 Pie.

Dévoilé cette semaine en Chine, le 16T est commercialisé à 2 499 yuans, soit aux alentours de 320 euros.