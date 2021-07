Oppo Watch 2 arrive bientôt

Une nouvelle montre connectée sera présentée ces jours-ci par Oppo. Il s’agit de l’Oppo Watch 2 dont la présentation est prévue le 27 juillet.

Selon les images publiées sur le net, cette Smartwatch bénéficiera d’une assistance téléphonique avec une puce GPS intégrée. C’est tout ce qu’on a pu savoir sur cette montre connectée des photos divulguées. Cependant, un site chinois révèle que la Smartwatch serait livrée avec une puce Apollo 4s, un mode de jeu et un contrôle de la caméra, tandis que des fuites précédentes affirmaient qu’elle aurait un Snapdragon Wear 4100 au barre assistée par Apollo 4s, stockage de 16 Go, prise en charge eSIM et LTE, nouvelle application Oppo Relax et détection de stress.

L’Oppo Watch 2 exécutera ColorOS et disposera également d’un RTOS secondaire pour une autonomie prolongée. La smartwatch sera disponible dans les tailles 42 mm et 46 mm. Enfin, elle sera disponible en plusieurs couleurs.