ZTE : lancement imminent de l’Axon 30

Les premières images officielles du ZTE Axon 30 font leur apparition sur la toile et précisément sur le réseau social chinois Weibo. Sa présentation est prévue pour le 27 juillet courant.

Selon les images publiées par ZTE, l’Axon 30 serait disponible en différentes couleurs. Quant à l’appareil photo, il reprend celui de Honor 50. On trouvera, en effet, quatre capteurs dont le principal capteur est de 64 MP. Pour vos selfies, vous pouvez compter sur un capteur frontal de 16 Mpx qui se cache sous l’écran. Les informations publiées évoquent également la présence d’un SoC Snapdragon 870 de Qualcomm et un CPU de 3,2 GHz. L’Axon 30 est disponible avec plusieurs variantes de stockages allant de 6 Go à 512 Go de mémoire interne. Une grande dalle OLED de 6,92 pouces est de la partie avec un affichage en Full HD+.

Le Smartphone devrait être compatible avec la 5G et fonctionnera sous Android 11.