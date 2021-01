Oppo Reno5 Pro 5G bénéficie d’une nouvelle mise à jour !

Dévoilé il y a plus d'un mois, l'Oppo Reno 5 Pro vient de recevoir sa deuxième mise à jour logicielle, coïncidant avec son lancement en Inde, deuxième plus grand marché d'Asie.

La première mise à jour (CPH2201_11_A.03) a été publiée, en décembre dernier, bien avant son lancement… Une mise à jour qui a optimisé la qualité de la caméra et les performances du système. Quant à la nouvelle mise à jour, augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le Reno 5 Pro 5G et améliore la stabilité et les performances du système. Il optimise également le déverrouillage des empreintes digitales et la fluidité des vidéos prises avec l’appareil photo.

Rappelons que la fiche technique du Reno5 Pro 5G est plutôt intéressante. Elle comprend un écran FullHD + Super AMOLED 6,55 « 90Hz + Super AMOLED, une configuration quadri-caméra avec un capteur photo principal de 64MP, ainsi qu’une caméra selfie de 32MP. Côté autonomie, le dernier fleuron de la firme chinoise est doté d’une batterie avec une capacité de 4350 mAh compatible avec une charge de 65W.