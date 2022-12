Ooredoo transforme et développe le monde de la photographie avec des caméras connectées durant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Le groupe Ooredoo s'est associé à de grandes entreprises technologiques mondiales pour améliorer l'expérience des journalistes professionnels qui assurent la couverture de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, et transforme leur façon de travailler et développe le monde de la photographie pour devenir plus intelligent et plus rapide que jamais.

Avec le réseau IoT géré par Ooredoo Qatar et la plate-forme IoT Accelerator fournis par ses partenaires, des caméras connectées ont été déployées durant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ afin de faciliter le téléchargement instantané d’images via une connexion sécurisée, rapide et fiable.

Les photojournalistes couvrant l’événement ont eu une opportunité sans précédent d’économiser du temps et de l’effort et d’éviter les retards causés par le téléchargement et l’édition d’images pour la circulation et la publication en attendant de se connecter à un lien fixe.

À cet effet, Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani, Président directeur général adjoint du Groupe Ooredoo et Président directeur général de Ooredoo Qatar, a déclaré : « Les caméras connectées devraient transformer le monde du photojournalisme. Nous avons tenu à signer un partenariat stratégique avec les principaux fournisseurs de technologie comme une démarche dans le cadre de notre objectif d’offrir des expériences digitales développées pour tous, commençant par les journalistes qui couvrent la Coupe du monde au Qatar aux milliards de personnes qui suivent cet événement sportif mondial à travers le monde entier. Nous avons investi de nombreuses opportunités de partenariat et de collaboration avec des grandes marques mondiales leaders pour améliorer l’expérience des utilisateurs et leur permettre d’accéder aux dernières technologies et innovations dans de nombreux domaines. Nous sommes très heureux de voir le grand impact de ces nouvelles technologies grâce à notre réseau géré de l’Internet des objets et en collaboration avec notre réseau de partenaires internationaux. »

Le lancement de cette nouvelle technologie s’aligne avec les fondements stratégiques de Ooredoo qui consistent à développer le cœur de métier et à devenir une entreprise de télécommunications intelligente, en s’associant avec les acteurs clés des secteurs des télécommunications et de la technologie à travers de multiples opérations et en fournissant de nouveaux services qui suscitent l’intérêt des clients, particuliers et entreprises.

On s’attend à ce que la demande de la technologie des caméras connectées augmente à l’avenir, et elle sera disponible en tant que service auquel les photojournalistes pourront facilement s’abonner.

La plateforme IoT Connect de Ooredoo Qatar à travers la technologie 5G permettra également de mettre en œuvre des applications IoT à forte intensité de données et des cas d’utilisation intelligents pour une assimilation plus rapide des marchés locaux et internationaux.